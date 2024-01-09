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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

В Баку при пожаре в перинатальном центре погибли четыре младенца

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Баку в Республиканском перинатальном центре в ночь на 9 января случился пожар и погибли четыре младенца, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МЧС Азербайджана и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями TABIB.

Погибших новорожденных младенцев нашли в отделении интенсивной терапии.

В ходе предварительного следствия было установлено, что еще три человека отравились дымом, их доставили в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра и скоро выпишут домой лечиться амбулаторно.

Пожар быстро потушили сотрудники МЧС и МВД, говорится в заявлении, из перинатального центра проводилась эвакуация. Затем место происшествия осмотрели сотрудники Генпрокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц) УК Азербайджана.

Баку Азербайджан МЧС Генпрокуратура
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