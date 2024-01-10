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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ВОЗ в очередной раз отменила миссию на север сектора Газа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена отменить очередную миссию на север сектора Газа из-за отсутствия гарантий безопасности для гуманитарных работников, заявил в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ пришлось отменить шесть запланированных миссий с 26 декабря на север Газы, когда состоялась последняя такая миссия, потому что наши просьбы были отклонены и гарантии безопасного прохода не были предоставлены", - заявил Гебрейесус во время пресс-конференции. Он сообщил, что запланированная на сегодня миссия также была отменена. Западные СМИ отмечают, что именно она должна была стать шестой.

Он призвал Израиль одобрить запросы ВОЗ и других организаций на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Гебрейесус также призвал ХАМАС освободить заложников и обе стороны - к перемирию, но отметил, что даже без него можно создать коридоры для безопасного перемещения гуманитарных работников.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

ВОЗ Израиль ХАМАС сектор Газа Тедрос Адханом Гебрейесус
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