В Белоруссии планируют амнистировать около 4 тыс. человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии готовят амнистию к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадут около 4 тыс. человек, однако амнистия не коснется осужденных за экстремизм и терроризм, сообщил белорусский министр внутренних дел Иван Кубраков.

"Предложения, которые были выработаны МВД по объявлению амнистии к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, президентом в целом поддержаны", - сказал министр в четверг после совещания у главы государства. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Согласно предварительным оценкам, при реализации всех предложений предполагается освободить из мест лишения свободы около 900 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 460 и около 2,5 тыс. человек предлагается снять с учета уголовно-исполнительной инспекции. Всего около 4 тыс. человек", - отметил Кубраков.

Лица, осужденные по "экстремистским" и "террористическим" статьям, как предполагается, не будут подлежать амнистии. "Нами было предложено: экстремисты и террористы, которые осуждены и привлечены к уголовной ответственности, - к ним амнистию не применять. Наше предложение поддержали. Потому что все понимают, что совершили эти люди. И на сегодняшний день проблема остается", - сказал глава МВД.

"К сожалению, те беглые, которые сегодня находятся за границей, пытаются влиять разным способом на наших граждан, особенно на молодежь, которая находится здесь. Но ситуацию мы контролируем, ведем разведку в том числе и в интернете", - добавил он.

По словам Кубракова, у основной массы осужденных по соответствующим статьям в МВД не видят особого раскаяния.

Конкретные сроки амнистии пока не называются. Однако глава МВД не исключил, что это может произойти и до предстоящих в феврале парламентских выборов.

Провести амнистию планируется по аналогии с 2022 г. Речь идет об освобождении от всех видов наказания, а также прекращении предварительного расследования по уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности или относящиеся к категории менее тяжких.

На амнистию смогут рассчитывать несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза, больные онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, ветераны боевых действий на территории других государств, граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица льготной категории граждан.

Предлагается освободить лиц (совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности), которым назначено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы. Также предлагается освободить лиц (совершивших преступления, относящиеся к категории менее тяжких), которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы, и которые отбыли на день вступления в силу закона не менее одной четверти назначенного судом срока наказания.

Часть осужденных смогут рассчитывать на сокращение сроков отбывания наказания.

После обретения Белоруссией суверенитета (с 1991 года) нынешняя амнистия станет 18-й по счету. Предыдущая амнистия прошла в Белоруссии в 2022 году, тогда были амнистированы около 5,5 тыс. человек.