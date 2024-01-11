Кирби сообщил о трудностях, связанных с надзором за поставками оружия Киеву

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вашингтон предпринимает усилия для мониторинга конечного использования поставляемых Украине вооружений, но ограничен в этом из-за активных боевых действий, заявил в четверг представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В течение уже многих месяцев мы работаем над тем, чтобы улучшить подотчетность относительно конечного использования вооружений, которые поставляются Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о недавно опубликованном докладе Пентагона о поставках оружия Киеву.

Он отметил, что у США ограниченные возможности для таких проверок из-за "обстоятельств, связанных с активными боевыми действиями". Кроме того, Кирби напомнил, что в посольстве США в Киеве в настоящее время не хватает сотрудников для максимально эффективной работы по данному направлению.

При этом, он подчеркнул, что доклад указывает, что "Пентагон добился некоторых улучшений" в сфере мониторинга использования вооружений Украиной.

Ранее в четверг ряд американских СМИ со ссылкой на доклад Пентагона сообщал, что американские официальные лица должным образом не осуществили проверку использования переносных ракетно-зенитных комплексов, беспилотников-камикадзе и приборов ночного видения на сумму более чем в $1 млрд.

В докладе также говорится, что представители оборонного ведомства США в Вашингтоне и Европе не смогли "быстро и в полном объеме" отчитаться о почти 40 тыс. единицах оружия, поставленных Киеву, за которыми, согласно американскому законодательству, должен быть осуществлен тщательный надзор из-за "стратегически важных технологий".