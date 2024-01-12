Уволен глава Службы национальной безопасности Армении
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден от занимаемой должности.
"Основываясь на предложении премьер-министра Армении, в соответствии с п.1 ст.133 Конституции, освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, текст которого распространен его пресс-службой.
Абазян был назначен директором СНБ в ноябре 2020 года.