Уволен глава Службы национальной безопасности Армении

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден от занимаемой должности.

"Основываясь на предложении премьер-министра Армении, в соответствии с п.1 ст.133 Конституции, освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, текст которого распространен его пресс-службой.

Абазян был назначен директором СНБ в ноябре 2020 года.