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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Пашинян вернул должность уволенному директору Службы нацбезопасности Армении

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, уволенного ранее в пятницу указом президента республики Ваагна Хачатуряна.

"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении", - говорится в решении Пашиняна, распространенном пресс-службой правительства.

В соответствии с принятым в Армении в ноябре 2023 года новым законом, директоров СНБ и его заместителей назначает и освобождает премьер-министр Армении.

Ранее в пятницу президент Армении, основываясь на предложении премьер-министра Армении, освободил Абазяна с должности директора Службы национальной безопасности.

Абазян занимает должность директора СНБ с ноября 2020 года.

Армения Никол Пашинян Армен Абазян
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