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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Власти Абхазии заявили о невозможности продажи дачи Сталина на берегу озера Рица

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дача Сталина, расположенная на берегу высокогорного озера Рица в Абхазии, не может быть продана частным лицам, заявил журналистам начальник Управления госдачами республики Беслан Квициния, комментируя сообщения ряда СМИ республики.

Он опроверг информацию о том, что дача Сталина продана некому частному лицу за 850 тыс. рублей.

"Дача Сталина на территории Рицинского национального парка находится в ведении управления государственными дачами администрации президента Абхазии. Никакой продажи либо передачи государственной дачи руководством Абхазии не планировалось и не планируется. Информация, опубликованная в некоторых оппозиционных ресурсах, является ложной, не соответствующей действительности", - заявил он.

Он считает, что оппозиционные информационные издания распространяют подобные сообщения с целью осложнения ситуации в республике и призвал жителей Абхазии доверять информации, полученной от официальных источников.

Дача Сталина на берегу озера Рица была построена в 1947 году. По данным абхазских историков Иосиф Сталин бывал на ней всего пять раз.

В 2015 году власти республики приняли решение открыть для туристов пять дач Сталина, находящихся на территории Абхазии. Объекты находятся в ведении управления госдачами администрации президента Абхазии.

Абхазия Рицинский национальный парк Иосиф Сталин Беслан Квициния
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