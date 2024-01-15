В ООН объявили о необходимости собрать $4,2 млрд для помощи украинцам в 2024 г.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В ООН в понедельник призвали собрать более $4 млрд для оказания помощи людям, живущим на Украине, и украинцам, которые были вынуждены покинуть страну, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В заявлении говорится, что $3,1 млрд из этой суммы необходимы в этом году для поддержки тех, кто живет на территории Украины, а еще $1,1 млрд - для беженцев и "принимающих сообществ" за пределами Украины.

По оценке УКГВ, более 14,6 млн человек - около 40% населения Украины - потребуется в этом году гуманитарная помощь.

Кроме того, согласно ООН, только половина детей беженцев школьного возраста зачислены в школы там, где они живут сейчас, и только 40-60% беженцев нашли работу.

"Многие беженцы остаются в уязвимом положении, не имея средств для поддержки", - указали в ООН.