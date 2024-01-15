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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Республика Науру разорвала дипотношения с Тайванем и восстановила их с Китаем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тихоокеанское островное государство Науру в понедельник объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и восстановлении их с КНР, сообщил телеканал ABC News.

В заявлении правительства Науру говорится, что оно стремится к возобновлению отношений с Китаем. "Это изменение политики является важным первым шагом в продвижении вперед в развитии Науру", - говорится в заявлении.

Китай, со своей стороны, заявил, что приветствует решение Науру разорвать "так называемые дипломатические связи" с Тайванем.

В результате у администрации Тайваня теперь осталось только 12 стран, с которыми она поддерживает официальные дипломатические отношения. Среди них – Белиз, Гаити, Гватемала, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины в Латинской Америке, Маршалловы Острова, Палау и Тувалу на Тихом океане, Эсватини в Южной Африке, а также Ватикан.

При этом с рядом государств администрация Тайваня поддерживает отношения через так называемые "экономические и культурные представительства".

Науру Тайвань Китай
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