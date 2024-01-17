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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

КТК возобновил перевалку и прием нефти после улучшения погоды

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" возобновил работу нефтепровода и перевалку нефти после остановки из-за неблагоприятных метеоусловий на морском терминале.

"Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года КТК возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2. (...) Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме.", - сообщает консорциум.

КТК приостановил прием нефти в систему вечером 16 января.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2023 году КТК отгрузил на экспорт 63,47 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

КТК Каспийский трубопроводный консорциум
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