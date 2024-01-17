В Германии отменили сотни авиарейсов из-за сильного снегопада и ледяного дождя

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад и ледяной дождь привели к отмене сотен авиарейсов, авариям на дорогах и закрытию школ и детских садов в Германии, сообщает в среду Associated Press.

В аэропорту Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в Германии, отменили более 500 рейсов, тогда как в аэропорту Мюнхена - более 250. Вместе с тем на день закрылся аэропорт Саарбрюккена.

Также основной железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn сообщил об отмене нескольких рейсов поездов дальнего следования. Более того, в компании заявили, что скорость высокоскоростных поездов Intercity-Express (ICE) не должна превышать 200 км/ч.

Непогода также привела к большому количеству аварий на дорогах ранним утром среды. Чтобы избежать увеличения инцидентов, многие школы и детские сады заявили о приостановке работы на день, а несколько компаний дали своим сотрудникам возможность работать удаленно.