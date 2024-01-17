Что произошло за день: среда, 17 января

Приговор и акции протеста в Башкортостане, пожар в Ростовской области и вынужденная посадка вертолета в Брянской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Башкирский активист осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти. Фаиль Алчинов известен тем, что ранее участвовал в акциях на шихане Куштау. Как сообщает СКР, в соцсетях появились призывы выйти на акции у суда во время заседания по делу Алчинова. В результате было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

- Цех завода по производству наполнителей подушек загорелся в ростовских Шахтах. Пожар был потушен, пострадали девять человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что информация о БПЛА в районе загоревшегося цеха не подтверждается.

- Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Брянской области. Как сообщает Минобороны РФ, экипаж не пострадал, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

- Глава Роспотребнадзора больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФ. По словам Анны Поповой, прививаться надо, если это конкретному пациенту назначает его врач.

- Авария произошла на теплотрассе в Новосибирске. В результате прорыва трубопровода тепловых сетей пострадали пять человек.

- Пятеро из шести подозреваемых задержаны по делу о нападениях на прохожих в Белгороде. По данным прокуратуры, один из фигурантов является иностранцем. Возбуждены дела о хулиганстве, а также по фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды.

- Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,493 трлн рублей. Чистая прибыль в декабре 2023 года сократилась на 7,9% - до 115,6 млрд рублей со 125,5 млрд рублей прибыли в декабре 2022 года.

- Непогода в Татарстане привела к задержке авиарейсов и перекрытию трассы М-12. В регионе наблюдается снегопад, порывы ветра и низкая видимость. Международный аэропорт Казани из-за непогоды прекратил отправку и прием авиарейсов.