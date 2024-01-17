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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Пятеро подозреваемых задержаны по делу о нападениях на прохожих в Белгороде

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали в Белгороде пятерых из шести подозреваемых в нападениях на прохожих, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, один из фигурантов является иностранцем. Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем гражданства РФ.

По информации Следственного комитета РФ (СКР), один из участников многонациональной группы фигурантов - 17-летний уроженец Азербайджана.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СКР по Белгородской области доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных региональным управлением по фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 282 УК РФ). По линии УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщалось, уголовное дело о хулиганстве было возбуждено по информации в СМИ о противоправных действиях, совершенных подростками в отношении местных жителей в Белгороде. Ранее в СМИ и соцсетях появились видео- и фотоизображения, на которых группа молодых людей избивает местных жителей и оскорбляет их, снимая происходящее и выкладывая в интернет.

Александр Бастрыкин Белгород СКР МВД РФ
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