Пять человек пострадали в результате аварии на теплотрассе в Новосибирске

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Трубопровод тепловых сетей прорвало на улице Петропавловская в Новосибирске в среду, пострадали пять человек, один из них госпитализирован.

"Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети, и нагрузка на трубопроводы увеличилась. Сейчас и.о. мэра Олег Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии", - написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В свою очередь пресс-центр мэрии сообщает, что снижение параметров по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района планируется до 21:00 (17:00 по московскому времени).

Пресс-служба Западно-Сибирского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" (СГК, входит в СУЭК) сообщает, что на месте повреждения теплосети в настоящее время работают 28 сотрудников компании, будут задействованы пять единиц техники.

"Уже транспортируем к месту ремонта новый отрезок трубопровода. В контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода будет находиться 161 многоквартирный дом, восемь детских образовательных учреждений, шесть медицинских. В ближайшие часы контур отключения сузим до 40 домов", - говорится в сообщении.

По данным компании, поврежденный трубопровод диаметром 700 мм был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт.

Минздрав региона сообщает о пяти пострадавших из-за аварии, обратившихся за медпомощью. Пресс-служба областной клинической больницы, в частности, уточняет, что в клинику поступило два человека с ожогами от кипятка, один из них госпитализирован.

Минздрав региона также сообщает, что "в связи с аварией на теплотрассе, в настоящее время медицинские организации левобережья Новосибирска работают в режиме теплосбережения".

Из-за аварии меняется схема движения трех трамвайных и двух автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что система теплоснабжения Ленинского и Кировского районов города объединена в единую зону, поэтому последствия аварий могут распространиться на всех потребителей централизованного теплоснабжения по левому берегу.

В Новосибирске в настоящее время 20 градусов мороза.

В ночь на 11 января в Ленинском районе города на магистральной теплотрассе произошел порыв, в зоне ограничения теплоснабжения оказалось 2482 многоквартирных дома. Дефект на магистральном трубопроводе был устранен в тот же день, с 12 января производился запуск и перезапуск абонентов, по данным на вторник, 16 января, работы продолжались на 87 домах. Авария затронула также множество социальных объектов, в том числе школ и больниц, из-за разлива воды были изменены маршруты трамваев.