Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

"Обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

В пояснительной записке отмечается, что до завершения военных действий на Украине Эстония "будет поддерживать двусторонние отношения с Россией только на уровне абсолютного минимума", а в гражданских делах будет руководствоваться нормами международного частного права.

Правительство отмечает, что денонсация соглашения о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией и по уголовным делам, поскольку и там по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.

Подобное решение в четверг принял и Сейм Латвии.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс сообщил, что договор продолжит действовать в течение шести месяцев после даты вступления в силу принятого закона. После этого правовое сотрудничество будет основываться на таких международно-обязательных документах, как Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по гражданским делам.