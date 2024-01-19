Уолл-стрит выросла на фоне подорожания акций IT-компаний

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций технологических компаний.

Бумаги представителей полупроводниковой отрасли повысились благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности ведущего мирового производителя чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company за четвертый квартал.

Акции Intel Corp. подорожали на 1,5%, Nvidia Corp. - на 1,9%, Advanced Micro Devices Inc. - на 1,6%, Micron Technology Inc. - на 1,9%.

Бумаги Apple Inc. выросли в цене на 3,3% - до $188,63 - вслед за улучшением рекомендации для акций компании аналитиком BofA Securities Вамси Моханом до "покупать" с "нейтрально". Эксперт повысил прогнозную цену бумаг Apple до $225 с $208, отметив ожидания роста спроса на iPhone.

Статданные, опубликованные в четверг, показали снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе до минимума с сентября 2022 года.

Показатель сократился на 16 тыс. - до 187 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics.

Между тем, число новостроек в Штатах в декабре снизилось на 4,3% относительно предыдущего месяца, до 1,46 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг. В ноябре количество новостроек равнялось 1,525 млн, а не 1,56 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в прошлом месяце до 1,426 млн с ранее объявленного ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Стоимость бумаг Alphabet Inc. увеличилась на 1,4%. Главный исполнительный директор Google (входит в Alphabet) Сундар Пичаи предупредил о новых сокращениях штата в текущем году, пишет CNBC со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания письмо гендиректора сотрудникам компании.

Капитализация американского страховщика Humana Inc. упала на 8%. Компания понизила прогноз чистой и скорректированной прибыли за 2023 год.

Акции американского застройщика M.D.C. Holdings Inc. (MDC) подорожали на 18,4% после сообщения о покупке компании японским девелопером Sekisui House Ltd. за $4,9 млрд.

Рыночная стоимость производителя обуви Birkenstock Holding упала на 7,7%. Первая отчетность компании после IPO, состоявшегося в октябре прошлого года, оказалась лучше прогнозов рынка. Однако Birkenstock предупредила, что план расширения операций негативно скажется на ее прибыли в 2024 фингоду. Кроме того, компания ожидает замедления темпов роста выручки в текущем фингоду до 17-18% с 20% годом ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг поднялся на 201,94 пункта (0,54%) и составил 37468,61 пункт.

Standard & Poor's 500 вырос на 41,73 пункта (0,88%) - до 4780,94 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 200,03 пункта (1,35%) и составил 15055,65 пункта.