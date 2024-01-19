Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует $1 млрд в строительство центра обработки данных в Великобритании.

Как говорится в сообщении Google, дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир).

Проект позволит создать строительные и технические рабочие места для местного сообщества.

"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.

Google Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан с 1 марта перейдет на единое время

Что случилось этой ночью: пятница, 19 января

Уолл-стрит выросла на фоне подорожания акций IT-компаний

Уолл-стрит выросла на фоне подорожания акций IT-компаний

Остин вызван 14 февраля в Конгресс для показаний по своей госпитализации

Остин вызван 14 февраля в Конгресс для показаний по своей госпитализации

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до марта

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до марта

Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами стартовал к МКС

Операция США и союзников против хуситов

CNN сообщил о пятом за неделю ударе США по объектам хуситов

CNN сообщил о пятом за неделю ударе США по объектам хуситов
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Байден пообещал продолжать удары по хуситам

Что произошло за день: четверг, 18 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });