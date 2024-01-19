Endeavour Mining лишит бывшего CEO вознаграждения в размере $29,1 млн

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Горнодобывающая Endeavour Mining, зарегистрированная в Лондоне и работающая в африканских странах, не выплатит экс-гендиректору Себастьену де Монтессю вознаграждение в размере $29,1 млн, говорится в пресс-релизе компании.

Де Монтессю был уволен в начале января из-за подозрительных финансовых операций на сумму $5,9 млн. Детали операций не раскрываются. Сам бизнесмен отвергает обвинения в каких-либо нарушениях, пишет MarketWatch.

Endeavour сообщила, что бывший босс не получит зарплату, пенсионные отчисления и иные выплаты за период после увольнения, а также бонусы за 2023 и 2024 финансовые годы в размере $17,6 млн. Кроме того, компания намерена аннулировать его бонусы в виде акций за 2021 и 2022 годы на общую сумму $11,5 млн.

Как сообщает Financial Times, де Монтессю был самым высокооплачиваемым топ-менеджером среди всех зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже компаний в 2021 году, когда он заработал $22,7 млн.