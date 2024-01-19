Tata Steel остановит последние доменные печи на заводе в британском Уэльсе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Индийская сталелитейная компания состановит работу двух последних доменных печей на заводе в городе Порт-Толбот, расположенном на юге Уэльса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это приведет к сокращению до 2,8 тыс. сотрудников, из них 2,5 тыс. будут уволены в течение следующих 18 месяцев.

Tata Steel планирует остановить печи до конца 2024 года в рамках перехода к более экологически чистым формам производства стали. Кроме того, этот шаг нацелен на улучшение экономического состояния убыточного производства.

Компания намерена перейти от угольных доменных печей к электродуговым, которые выделяют меньше CO2 и требуют меньше рабочих. Для этого будут использованы инвестиции британского правительства в размере 500 млн фунтов стерлингов ($634 млн). В целом Tata Steel намерена вложить в этот проект 750 млн фунтов.

Сталепроизводитель инвестировал 4,7 млрд фунтов с начала работы в Великобритании в 2007 году, говорится в сообщении.

Котировки акций Tata Steel выросли на 2,4% по итогам торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев увеличилась на 9,2%, в то время как фондовый индекс Nifty 50 прибавил более 19%.

Группа Tata Steel входит в число крупнейших мировых производителей стали с объемом производственных мощностей примерно 35 млн тонн в год. Консолидированный оборот группы за прошлый финансовый год, закончившийся в марте 2023 года, составил $31 млрд.