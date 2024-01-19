Президент Молдавии заявила о готовности продолжать помогать украинским беженцам

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду в ходе встречи в пятницу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявила, что власти страны будут продолжать оказывать помощь украинским беженцам, сообщила пресс-служба главы республики.

"Молдова будет оказывать временную защиту беженцам в соответствии с европейскими стандартами. Несмотря на ограниченность ресурсов, Республика Молдова решительно продемонстрировала свою солидарность с гражданами Украины, ищущими убежища", - заявила Санду.

Она также отметила важность продолжения поддержки Молдавии со стороны западных партнеров - как для интеграции украинских граждан в молдавское общество, включая рынок труда и систему образования, так и для продолжения усилий по модернизации, экономическому развитию и вступлению страны в Европейский союз.

В ходе визита в Молдавию Гранди также провел встречу и с министром внутренних дел Адрианом Ефросом. Как сообщила пресс-служба МВД страны, среди обсужденных тем - обязательства, взятые сторонами на Глобальном форуме для беженцев, акцент на разработке программ, направленных на помощь людям, покинувшим Украину в средне- и долгосрочном периоде, перспектива интеграции в местные сообщества, в том числе посредством предоставления образовательных и медицинских услуг. Обсуждалась и реализация проекта добровольной репатриации, поддержка процесса переселения, усилия правительства по управлению кризисом и улучшению условий для приема беженцев.

Собеседники посетили в Кишиневе крупнейший из восьми Центров программы денежной помощи (Cash Enrolment Center) людям, покинувшим Украину и обосновавшимся в Молдавии.

С февраля 2022 года в Молдавию въехало более 500 тыс. беженцев с Украины. Через некоторое время часть из них вернулись на Украину, а часть уехали в страны Евросоюза. В настоящее время в Молдавии остаются около ста тысяч украинских беженцев, из которых более 40 тыс. - дети. Около 20 тыс. граждан Украины трудоустроено в Молдавии, около 30 тыс. детей учатся в гимназиях и лицеях.