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Акции Wayfair взлетели на 11% на новости об увольнении более 1,6 тыс. сотрудников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская Wayfair Inc., занимающаяся онлайн-продажей мебели и товаров для дома, объявила о намерении уволить 1,65 тыс. сотрудников, что вызвало скачок котировок акций компании более чем на 11%.

The Wall Street Journal сообщает, что сокращения произошли всего через несколько недель после того, как главный исполнительный директор компании Нирадж Шах разослал сотрудникам памятку с просьбой работать усерднее. Этот документ впоследствии стал "вирусным".

В сообщении, опубликованном Wayfair рано утром в пятницу, говорится, что план реорганизации штата, как ожидается, обеспечит экономию более чем $280 млн в год. Увольнения затронут примерно 13% штата.

"Мы считаем, что важно максимизировать наш свободный денежный поток", - заявил Шах. Что касается скорректированной EBITDA и капитальных затрат, он отметил, что "намерен быстро добиться здесь значительных улучшений".

Компания в ноябре отчиталась о менее значительном, чем ожидалось, убытке по итогам третьего квартала, хотя выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Wayfair США
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