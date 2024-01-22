Шторм "Иша" обрушился на Великобританию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Британская метеорологическая служба выпустила предупреждение об опасности в связи с сильными ветрами, вызванными штормом "Иша", которые уже привели к перебоям в работе транспорта и коммунальных служб по всей стране.

По сообщению Sky News, особенно сложная ситуация складывается в некоторых районах северной части Шотландии, там порывы ветра достигают 40-45 м/с.

Почти 8 тыс. домов на севере Англии остались без электричества. Из-за непогоды ремонтные бригады коммунальных служб не могут добраться до мест поломок. Ожидается, что электроснабжение в пострадавших районах восстановят к 17:00 вторника по местному времени (20:00 по Москве).

Компания Network Rail Scotland сообщила, что по меньшей мере 10 деревьев упали на участок железнодорожного пути в Шотландии, из-за чего прервано движение поездов.

Ожидается, что позднее в понедельник по стране пройдут сильные ливни с ветрами, скорость которых может достигать 35 м/с. В некоторых районах северной и западной частей страны ливни могут сопровождаться грозами.

В Ирландии без электроснабжения остались около 170 тыс. домов, ферм и предприятий.

Суровые погодные условия распространились и на некоторые другие страны Европы. Так, предупреждения о непогоде ввели на севере Франции и в Швеции.

Кроме того, аэропорт Схипхол в Амстердаме отменил около 130 рейсов и предупредил о дальнейших задержках в связи с сильным ветром, порывы которого превышают 28 м/с.