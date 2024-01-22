В обновленной военной доктрине Белоруссии ЧВК названы источниками угрозы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В обновленной военной доктрине Белоруссии частные военные компании рассматриваются как источник угрозы, сообщил начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Аполоник.

"По сравнению с предыдущей военной доктриной у нас появились такие источники угроз, как транснациональные корпорации. Именно они, на наш взгляд, и являются теми субъектами международных отношений, которые, возможно, будут применять частные военные компании для дестабилизации обстановки, в частности в Республике Беларусь", - заявил представитель белорусского Генштаба в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

Он уточнил, что "в предыдущей редакции были в общем даны риски и вызовы, которые на тот момент рассматривались военно-политическим руководством Республики Беларусь в рамках рисков и вызовов военной безопасности. Сейчас же у нас конкретно разделено на риски, вызовы и угрозы. Соответственно, под каждое из этих делений существуют механизмы противодействия этим опасностям на различных уровнях".