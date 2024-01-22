Боррель призвал страны ЕС активизировать работу по оказанию помощи Украине

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ЕС согласны в том, что сейчас не время ослаблять помощь Евросоюза Украине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Напротив, речь о том, чтобы делать больше и быстрее", - сказал Боррель на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных пунктов повестки которого были ситуация на Украине и помощь Киеву.

По словам главы дипломатии ЕС, он распространяет тезис "больше и быстрее" на финансирование, поставки военного оснащения, подготовку военных и "на всё, в чем нуждается Украина, чтобы обороняться".

"Мы продолжим работать над тем, чтобы наша помощь была предсказуемой. Я направлюсь на Украину в первую или вторую неделю февраля", - сообщил Боррель.

Он также ожидает, что государства-члены ЕС "придут к согласию на дополнительные 5 млрд евро к Европейскому фонду мира, чтобы иметь возможность создать фонд помощи Украине". Высокий представитель ЕС отметил, что неофициальный документ о работе фонда мира на данной стадии был представлен министрам.

Боррель сослался на мнение глав МИД о том, что этот документ послужит хорошей базой, чтобы пересмотреть деятельность Европейского фонда мира для выделения фонда помощи Украине.