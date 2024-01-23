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United Airlines увеличила выручку на 10% в IV квартале

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская холдинговая компания United Airlines Holdings Inc., являющаяся материнской компанией United Airlines, в четвертом квартале 2023 года сократила чистую прибыль почти на треть и увеличила выручку на 10%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $600 млн, или $1,81 в расчете на акцию, по сравнению с $843 млн, или $2,55 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $2 на акцию.

Выручка увеличилась на 10% до $13,63 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль авиакомпании на уровне $1,69 на акцию при выручке в $13,55 млрд.

United ожидает получить скорректированный убыток в размере 35-85 центов на акцию в текущем квартале из-за временного запрета на использование самолетов Boeing 737 Max 9. Компании принадлежат 79 таких самолетов. Аналитики ожидают меньшего убытка, в размере 23 центов на акцию.

Между тем за весь 2024 год компания ожидает скорректированную прибыль в расчете на акцию на уровне $9-11 при прогнозе аналитиков на уровне $9,53.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах в понедельник подскочили на 6,1%. Капитализация авиакомпании за 12 месяцев сократилась на 22% и составляет $12,7 млрд.

United Airlines
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