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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Лавров заявил, что насилие со стороны ХАМАС 7 октября оправдать нельзя

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS заявил, что не существует оправданий нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, и подчеркнул необходимость создания палестинского государства.

"Варварству 7 октября нет оправдания", - сказал Лавров.

Вместе с тем министр отметил необходимость создания палестинского государства для предотвращения актов насилия в будущем.

"Если несправедливость не исправят и не создадут палестинское государство, то время от времени в Палестине или в других частях арабского и мусульманского мира будет возникать насилие", - добавил глава российского МИД.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Одновременно с тем ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически наносит удары по израильской территории. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию обстрелам хуситов.

Сергей Лавров ХАМАС
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