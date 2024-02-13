В Кремле одобряют любые инициативы о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают любые инициативы, которые приведут к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы готовы поддержать любые действия, которые приведут к освобождению заложников и остановке огня", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о предложении США Израилю и ХАМАС прекратить боестолкновения, как минимум, на шесть недель.

При этом, по словам представителя Кремля, эти "действия должны быть конструктивными, они должны быть нацеленными на комплексное решение проблем в рамках международного права и ранее принятых всем хорошо известных обязательств Совета безопасности (ООН - ИФ)".