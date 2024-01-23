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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Разработчик видеоигр Riot Games сократит 11% штата

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Разработчик видеоигр Riot Games Inc. (принадлежит китайской Tencent) планирует уволить 530 сотрудников, или 11% штата, говорится в сообщении компании.

Riot Games планирует постепенно закрыть подразделение Riot Forge, занимающееся изданием игр, и сократить размер команды, отвечающей за разработку стратегии "Legends of Runeterra".

Увольнения состоятся в ближайшие несколько недель. Сотрудники получат минимум шесть месячных зарплат и иные бонусы.

Размер штата Riot Games вырос вдвое с 2019 года, что привело к резкому увеличению расходов, причем некоторые инвестиции себя не оправдали, отметил глава компании Дилан Джадейя.

Riot Games Tencent
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