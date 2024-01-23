Разработчик видеоигр Riot Games сократит 11% штата
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Разработчик видеоигр Riot Games Inc. (принадлежит китайской Tencent) планирует уволить 530 сотрудников, или 11% штата, говорится в сообщении компании.
Riot Games планирует постепенно закрыть подразделение Riot Forge, занимающееся изданием игр, и сократить размер команды, отвечающей за разработку стратегии "Legends of Runeterra".
Увольнения состоятся в ближайшие несколько недель. Сотрудники получат минимум шесть месячных зарплат и иные бонусы.
Размер штата Riot Games вырос вдвое с 2019 года, что привело к резкому увеличению расходов, причем некоторые инвестиции себя не оправдали, отметил глава компании Дилан Джадейя.