Производители СПГ в США отменили ряд экспортных поставок из-за роста цен внутри страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) отменили ряд поставок за последнюю неделю, сообщает S&P Global со ссылкой на источники.

Морозная погода нарушила работу отдельных СПГ-терминалов в США, а также привела к резкому росту спроса на газ в стране и подъему спотовых цен, дав, таким образом, компаниям стимул перенаправить поставки на внутренний рынок.

Как отмечают источники S&P Global, был отменен экспорт, по крайней мере, одной партии СПГ через терминал Cameron в Луизиане и еще одной - через терминал Freeport в Техасе. В общей сложности источники сообщили об отмене экспорта пяти партий СПГ.

Цены на газ на американской площадке Henry Hub 15 и 16 января поднимались до многолетних максимумов, достигая $12,97 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), однако в последние дни снизились благодаря прогнозам потепления, отмечает S&P.