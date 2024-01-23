Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Производители СПГ в США отменили ряд экспортных поставок из-за роста цен внутри страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) отменили ряд поставок за последнюю неделю, сообщает S&P Global со ссылкой на источники.

Морозная погода нарушила работу отдельных СПГ-терминалов в США, а также привела к резкому росту спроса на газ в стране и подъему спотовых цен, дав, таким образом, компаниям стимул перенаправить поставки на внутренний рынок.

Как отмечают источники S&P Global, был отменен экспорт, по крайней мере, одной партии СПГ через терминал Cameron в Луизиане и еще одной - через терминал Freeport в Техасе. В общей сложности источники сообщили об отмене экспорта пяти партий СПГ.

Цены на газ на американской площадке Henry Hub 15 и 16 января поднимались до многолетних максимумов, достигая $12,97 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), однако в последние дни снизились благодаря прогнозам потепления, отмечает S&P.

СПГ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО

Орбан пригласил шведского премьера в Венгрию на переговоры о вступлении Швеции в НАТО
Обострение палестино-израильского конфликта

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Командование Израиля объявило об окружении города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Лавров усомнился, что возможное новое президентство Трампа повлияет на отношения с РФ

Лавров усомнился, что возможное новое президентство Трампа повлияет на отношения с РФ

В Польше сообщили о поднятой в воздух авиации НАТО из-за действий дальней авиации РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 23 января

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников

Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня в обмен на всех заложников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });