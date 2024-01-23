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Sanofi купит активы американской биофармацевтической Inhibrx за $2,2 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Французская Sanofi покупает активы американской биофармацевтической компании Inhibrx, сумма сделки составит порядка $2,2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Sanofi, компания приобретает все активы Inhibrx, связанные с экспериментальным препаратом INBRX-101, предназначенным для лечения редкого генетического заболевания (дефицита альфа-1-антитрипсина), которое приводит к прогрессивному разрушению легочной ткани.

"Включение многообещающего средства INBRX-101 в наш портфель препаратов для лечения редких заболеваний поддерживает стратегию компании, в соответствии с которой мы стремимся разнообразить наши предложения", - говорится в пресс-релизе Sanofi.

Остальные активы Inhibrx будут выделены в самостоятельную компанию, которая в дальнейшем выйдет на открытый рынок.

Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале текущего года.

Акции Sanofi теряют в цене 2,1% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.

Sanofi Inhibrx
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