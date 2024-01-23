Макрон назвал террористическую угрозу вызовом при организации Олимпиады в Париже

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе обращения, посвященного Олимпийским играм в Париже, что террористическая угроза во французской столице сохраняется, и это серьезный вызов в сфере безопасности.

"Мы сталкиваемся с несколькими вызовами при организации игр. Первый из них - это безопасность. Террористическая угроза сохраняется, это огромная проблема", - сказал Макрон.

Он отметил, что обеспечивать безопасность во время игр будут по 30 тыс. полицейских и жандармов ежедневно.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.