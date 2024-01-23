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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Гутерриш раскритиковал отсутствие безопасности в Газе для сотрудников ООН

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сотрудникам ООН нужна безопасность, чтобы выполнять свою работу по обеспечению гуманитарных нужд палестинцев в секторе Газа, заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН Антониу Гутерриш.

"Ни одна эффективная гуманитарная операция не может функционировать в условиях, в которых находятся палестинцы в секторе Газа и те, кто делает все возможное, чтобы им помочь", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что для того, чтобы иметь возможность выполнять доставку гуманитарной помощи, сотрудникам ООН необходимы гарантии безопасности.

"Нам нужна безопасность, так как мы работаем в зоне военных действий", - подчеркнул он.

По его словам, нынешние механизмы уведомлений о передвижениях сотрудников гуманитарных миссий не предоставляют никакой уверенности в безопасности операций, а количество инцидентов указывают на то, что эти механизмы должны быть существенным образом усовершенствованы.

Гутерриш также заявил, что ООН благодарна странам, оказывающим поддержку и помощь, однако, этого недостаточно, поскольку население сектора Газа не может выживать только на гуманитарной помощи.

"Объемов помощи недостаточно для нужд жителей. Странно полагать, что 2 миллиона человек могут выживать только лишь на гуманитарной помощи", - сказал Гутерриш.

Он также пожаловался на трудности в логистике, с которыми сталкиваются сотрудники миссий ООН при доставке гумпомощи в Газу, но также отметил и положительные моменты: в частности, меры для сокращения времени проверок грузов. Тем не менее, он заявил, что необходимо открыть больше проездных пунктов для въезда в сектор Газа, и что ООН нужен доступ к северу анклава.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Антониу Гутерриш ООН Газа
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