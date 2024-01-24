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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Германия пообещала передать Украине шесть вертолетов Sea King

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус на онлайн-встрече контактной группы по Украине заявил, что Берлин собирается направить Киеву шесть вертолетов Sea King.

"Он пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King", - говорится в сообщении на странице Минобороны Германии в соцсети X.

"Это первые поставки Германией этого типа техники", - уточнил министр.

Также он заявил о необходимости наращивать темпы выпуска вооружений с целью обеспечить дееспособность противовоздушной обороны Украины.

В ноябре 2022 года британские власти сообщали о передаче Киеву вертолетов Sikorsky SH-3 Sea King.

ФРГ считается вторым по значению поставщиком военной помощи Украине. На 2024 год власти Германии запланировали выделить около 8 млрд евро на поддержку Украины в оборонной сфере.

Германия Украина Sea King
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