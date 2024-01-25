Мировой выпуск стали в 2023 году сократился на 0,1%, в декабре – упал на 5,3%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2023 года сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 135,7 млн тонн, сообщила организация.

В 2023 году выпуск металла уменьшился на 0,1% до 1,849 млрд тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 4,3% в годовом выражении до 6 млн тонн, а по итогам прошлого года – на 5,6% до 75,8 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

декабрь 2023г. Динамика к декабрю 2022г. 2023 г. Динамика к 2022 г. Всего (71 страна) 135,7 -5,3 % 1 849,7 -0,1 % Страны ЕС (27), всего 9,1 2,7 % 126,3 -7,4 % Россия, страны СНГ, Украина 7,1 11,8 % 88,1 4,5 % Россия 6,0* 4,3 % 75,8 5,6 % Китай 67,4 -14,9 % 1 019,1 0,1 % Индия 12,1 9,5 % 140,2 11,8 % Япония 7,0 1,1 % 87,0 -2,5 % США 6,8 7,6 % 80,7 0,2 % Южная Корея 5,4 2,7 % 66,7 1,3 % Германия 2,6 -2,3 % 35,4 -3,9 % Турция 3,2 21,2 % 33,7 -4,0 % Бразилия 2,5 0,9 % 31,9 -6,5 % Иран 2,9 12,1 % 31,1 1,8 %

* - Предварительные данные