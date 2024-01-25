Мировой выпуск стали в 2023 году сократился на 0,1%, в декабре – упал на 5,3%
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в декабре 2023 года сократилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 135,7 млн тонн, сообщила организация.
В 2023 году выпуск металла уменьшился на 0,1% до 1,849 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, нарастила выпуск стали на 4,3% в годовом выражении до 6 млн тонн, а по итогам прошлого года – на 5,6% до 75,8 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|декабрь 2023г.
|Динамика к декабрю 2022г.
|2023 г.
|Динамика к 2022 г.
|Всего (71 страна)
|135,7
|-5,3 %
|1 849,7
|-0,1 %
|Страны ЕС (27), всего
|9,1
|2,7 %
|126,3
|-7,4 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,1
|11,8 %
|88,1
|4,5 %
|Россия
|6,0*
|4,3 %
|75,8
|5,6 %
|Китай
|67,4
|-14,9 %
|1 019,1
|0,1 %
|Индия
|12,1
|9,5 %
|140,2
|11,8 %
|Япония
|7,0
|1,1 %
|87,0
|-2,5 %
|США
|6,8
|7,6 %
|80,7
|0,2 %
|Южная Корея
|5,4
|2,7 %
|66,7
|1,3 %
|Германия
|2,6
|-2,3 %
|35,4
|-3,9 %
|Турция
|3,2
|21,2 %
|33,7
|-4,0 %
|Бразилия
|2,5
|0,9 %
|31,9
|-6,5 %
|Иран
|2,9
|12,1 %
|31,1
|1,8 %
* - Предварительные данные