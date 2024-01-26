Российские реставраторы проводят инвентаризацию уцелевших экспонатов картинной галереи в Сухуме

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа реставраторов из РФ проводит инвентаризацию экспонатов, уцелевших после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, сообщила замдиректора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Наталия Чечель.

"Сейчас проводится инвентаризация на предмет того, какие картины требуют большую и срочную реставрацию, а какие - консервацию, все предметы будут осмотрены, сфотографированы, есть вещи, которые вполне могут быть восстановлены", - сказала она журналистам.

По ее словам, некоторые картины, уцелевшие при пожаре, можно полностью восстановить.

"Мы приехали со специалистами в области масляной живописи. Картины, написанные именно в этой технике, самые пострадавшие. У всех наших специалистов есть опыт работы с повреждениями от огня. Работы должны проводиться без промедления, в противном случае начнется необратимый процесс", - уточнила Чечель.

Она добавила, что инвентаризация будет проводиться до понедельника, "а затем реставраторы будут приезжать вахтовым методом и работать, а часть картин повезут в Москву и Санкт-Петербург, потому что в Абхазии нет условий для проведения реставрационных работ".

Почетный реставратор Москвы, руководитель направления реставрации живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации Мария Чуракова отметила, что часть наиболее пострадавших картин передадут на реставрацию в профильные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.

В состав делегации вошли заведующие отделами реставрации и специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и ГосНИИР.

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.