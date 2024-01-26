Азербайджан поставил в Россию уже 4,2 млн яиц

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Россию из Азербайджана в четверг поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук, всего из этой страны ввезено 4,2 млн яиц.

Как сообщает Россельхознадзор, 25 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

"По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц", - уточняет ведомство.

Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались 19 декабря 2023 года.