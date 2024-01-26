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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Индекс потребдоверия в Великобритании в январе достиг максимума за два года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в январе поднялся до самой высокой отметки за два года.

Значение показателя увеличилось до минус 19 пунктов по сравнению с минус 22 пунктами в декабре, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до минус 21 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали минус 20 пунктов.

Для сравнения, в январе 2023 года индикатор находился на отметке минус 45 пунктов.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с декабрем.

В том числе подындекс ожиданий потребителей в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до нуля по сравнению с минус 2 пунктами в декабре. Индикатор оценки британцами общей экономической ситуации на год вперед увеличился до минус 21 пункта с 25 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в январе достиг минус 20 пунктов против минус 23 пунктами месяцем ранее.

"Что действительно выделяется, так это ожидания потребителей, которые впервые за два года не являются негативными, - сказал директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении. - Это показывает, что дела идут в правильном направлении и что люди с большей вероятностью будут тратить деньги".

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.

Великобритания
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