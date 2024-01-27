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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Багдад и Вашингтон начали переговоры о будущем возглавляемой США коалиции в Ираке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Ирака и США в субботу провели первый раунд переговоров, цель которых определить будущее войск международной коалиции во главе с американскими военными на иракской территории, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление офиса премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

"Ас-Судани председательствовал на старте первого раунда двусторонних переговоров между Ираком и США, нацеленных на завершении миссии международной коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В минувший четверг в Вашингтоне сообщили, что дали согласие Багдаду на формирование рабочих групп экспертов. Им предстоит оценить три фактора - нынешний уровень угрозы со стороны группировки ИГ (запрещена в России), обстановку в регионе и боеспособность иракских сил безопасности. Представитель Пентагона Сабрина Сингх также признала, что военное присутствие США в Ираке будут обсуждать среди прочих тем.

Премьер Ирака неоднократно призывал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Налеты беспилотников и ракетные обстрелы сил США происходят почти ежедневно, нападения приписывает себе проиранское военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке". С середины октября зафиксировали более 150 атак.

США сохраняют присутствие 2,5 тыс. военнослужащих в Ираке и 900 в Сирии.

Ирак США
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