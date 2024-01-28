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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским военным складам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и топливохранилищам вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

В Минобороны РФ также заявили, что уничтожены 28 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях.

Как сказали в военном ведомстве, всего с начала проведения СВО уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотников, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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