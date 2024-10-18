Netflix увеличила число подписчиков в III квартале на 5,1 млн

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировала лучший, чем ожидалось, рост чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в третьем квартале.

Как сообщается в письме компании акционерам, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,36 млрд, или $5,4 в расчете на акцию, по сравнению с $1,68 млрд, или $3,73 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $9,82 млрд с $8,54 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $5,12 на акцию при выручке в $9,77 млрд.

Число подписчиков Netflix увеличилось в минувшем квартале на 5,1 млн. Консенсус-прогноз предполагал рост примерно на 3,5 млн.

Котировки Netflix на дополнительных торгах в четверг подскочили на 5%.