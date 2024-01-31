Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
Пилот катапультировался
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-16 потерпел крушение в водах у западного побережья Южной Кореи в среду, пилот катапультировался, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.
"Истребитель упал в воду, спасенный пилот находится в безопасности", - заявил агентству осведомленный источник.
Отмечается, что истребитель упал в воды близ города Кунсан около 8:40 (2:40 по Москве).
В городе расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолеты F-16.