Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее

Пилот катапультировался

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американский истребитель F-16 потерпел крушение в водах у западного побережья Южной Кореи в среду, пилот катапультировался, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

"Истребитель упал в воду, спасенный пилот находится в безопасности", - заявил агентству осведомленный источник.

Отмечается, что истребитель упал в воды близ города Кунсан около 8:40 (2:40 по Москве).

В городе расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолеты F-16.

ВВС США Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французские фермеры продолжают протестовать

Французские фермеры продолжают протестовать

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Politico сообщило, что США начинают поставки Украине ракет с бомбовым наконечником

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Испанские депутаты отклонили проект об амнистии каталонских сепаратистов

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

ЕК подготовит предложение по передаче Украине доходов от замороженных средств РФ

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Испанские фермеры присоединятся к европейским протестам в ближайшие недели

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

Блинкен в шестой раз с начала военного конфликта в Газе посетит Израиль

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов

Британское население достигнет 70 млн человек на десять лет раньше прогнозов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });