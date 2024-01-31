Рубль стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,86 руб./$1 (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 57,13 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 12,463 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль, с одной стороны, давит общий внешний негатив - отрицательная динамика нефтяных котировок и большинства индексов мировых бирж. В то же время, поддержку нацвалюте продолжают оказывать факторы обязательной продажи выручки экспортерами и продажи ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,51 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,49 за баррель, что на 0,41% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Двухдневное заседание ФРС стартовало во вторник, его итоги станут известны в среду в 22:00 МСК. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 47,6%, тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Федрезерв, вероятно, не станет менять базовую процентную ставку на этом заседании, пишет Market Watch. Эксперты полагают, что Пауэлл оставит открытой возможность снижения ставки в марте. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС приступит к смягчению политики именно в марте, в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость американской экономики.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,39%, китайский CSI 300 - 0,18%, гонконгский Hang Seng - 1,12%, южнокорейский Kospi - 0,2%, растет только австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,73%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,41%.