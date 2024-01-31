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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕК начала проверки на шинных предприятиях из-за предполагаемого ценового сговора

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) проводит проверки на объектах европейских компаний-производителей шин из-за подозрений в нарушении ими запретов на картели и ограничительные деловые практики (ст. 101 договора о функционировании ЕС).

"Продукцией, затронутой проверками, являются новые сменные шины для легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов, продаваемые в Европейской экономической зоне. Комиссия обеспокоена тем, что согласование цен между проверяемыми компаниями осуществлялось в том числе посредством публичных коммуникаций", - говорится в заявлении ЕК.

Отмечается, что необъявленные проверки являются предварительным этапом расследования предполагаемых антиконкурентных действий.

"Тот факт, что комиссия проводит такие проверки, не означает, что компании виновны в антиконкурентном поведении, и не предопределяет исход самого расследования", - подчеркивает регулятор.

Еврокомиссия не приводит названий компаний, подозреваемых в сговоре. Вместе с тем, Nokian Tyres сообщила о проверке в своей штаб-квартире в Финляндии, отметив, что полностью сотрудничает с властями. СМИ сообщают, что под проверки также могли попасть итальянская Pirelli, немецкий Continental и французская Michelin.

Michelin Nokian Tyres Continental Pirelli ЕК Еврокомиссия
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