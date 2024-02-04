Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

Хаге Готфрид Гейнгоб Фото: Hannah McKay - Pool/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался в возрасте 82 лет в больнице в столичном Виндхуке.

По данным CNN, Гейнгоб умер в воскресенье сразу после полуночи в окружении семьи. В больнице он лечился от онкологического заболевания. На прошлой неделе президент Намибии вернулся из США, куда ездил в рамках программы лечения.

Гейнгоб занимал пост президента Намибии с 2015 года. Ранее в период с 1990 по 2002 год он возглавлял правительство.