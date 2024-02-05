США в ходе ударов по Ираку и Сирии поразили 84 из 85 намеченных целей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В ходе масштабной атаки по Ираку и Сирии в ночь на субботу США смогли уничтожить или повредить 84 из 85 намеченных целей, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

"Все из 85 целей, кроме одной, были "уничтожены или функционально повреждены", заявили источники, сославшись на предварительную оценку ущерба на поле боя", - говорится в сообщении.

На брифинге после ударов представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дуглас Симс сказал, что цели выбирались с "учетом того, что, вероятно, будут жертвы", из числа людей, находящихся в атакованных объектах.

В то же время один из источников телеканала заявил, что полный анализ последствий авиаударов все еще проводится, но "в настоящее время нет никаких указаний на то, что члены Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана погибли в ходе операций".

Как сообщалось, в ночь на субботу США нанесли серию ударов по территории Сирии и Ирака. Заявленная цель - нанести урон силам иранского подразделения "Кудс" КСИР, а также проиранским группировкам, стоящим за обстрелами американских баз на Ближнем Востоке.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в ночь на понедельник по времени Москвы, что Соединенные Штаты продолжат военные действия против поддерживаемых Ираном группировок.

"Президент с самого начала очень ясно дал понять, что мы ответим, когда американские войска подвергнутся нападению, и мы отвечали несколько раз в течение последних нескольких месяцев", - сказал Салливан в эфире телеканала NBC.

Он добавил, что недавние удары со стороны США - это "еще не конец" военного ответа президента.

"Мы намерены нанести дополнительные удары и предпринять дополнительные действия, чтобы продолжать посылать четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты ответят, когда наши силы подвергнутся нападению или наши люди будут убиты", - сказал Салливан.

Советник отказался отвечать на вопрос о том, будут ли США наносить удары по территории Ирана, завив: "Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы определили и исключили с точки зрения военных действий".