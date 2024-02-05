Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки, отправленный с Украины в Россию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Грузии пресекли попытку провоза взрывчатого вещества и взрывных устройств с Украины в РФ через территорию Грузии.

Было изъято 14 кг взрывчатого вещества, которое было ввезено в Грузию 19 января через контрольно-пропускной пункт "Сарпи" (на границе с Турцией) из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию.

Взрывчатые вещества нашли в минивэне, который принадлежит гражданину Украины. Предположительно, их доставка планировалась в Воронеж, через КПП "Дарьял" на грузино-российской границе.

По сообщению СГБ, изъяты шесть взрывных устройств. "Задействование подобных устройств в многолюдных местах могло вызвать серьезное повреждение инфраструктуры и привело бы к масштабным жертвам", - считают в спецслужбе.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства были спрятаны в двух муляжах аккумуляторов для электромобиля. "Установлено, что взрывные устройства содержат пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов. В контейнеры также были помещены 6 детонаторов и 6 специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано", - говорится в сообщении.

Установлено, что к делу причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении, руководил процессом украинский гражданин Андрей Шарашидзе. В СГБ не исключили, что причастные у данному делу лица, кроме Шарашидзе, могли не знать о содержимом контейнеров.

В службе госбезопасности не исключили, что лица, пытавшиеся провезти в РФ взрывчатку, планировали устроить взрывы и в Грузии. В частности, три из шести изъятых взрывных устройств, которые были доставлены в Грузию из Одессы, оставили в Тбилиси, еще три изъяли из автомобиля гражданина Украины, который направлялся в сторону грузино-российской границе.

"Что касается трех взрывных устройств, оставленных в городе Тбилиси, - предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие, это определит проводимое расследование", - говорится в сообщении.