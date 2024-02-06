В Тбилиси заявили о попытках Киева превратить Грузию в "военную мишень" для РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в связи обнаружением спецслужбами взрывчатки, предназначенной для терактов на российской территории, обвиняет "определенные украинские круги" в попытках вовлечения Грузии в военный конфликт с Россией.

"Определенные украинские круги пытаются превратить Грузию в военную мишень для России. Эти люди желают открыть в Грузии второй фронт. Об этом свидетельствует информация грузинских спецслужб об обнаружении взрывчатки в Грузии, направляемой с Украины в Россию", - заявил журналистам Кобахидзе.

Посольство Украины в Тбилиси сообщило во вторник, что проверяет информацию грузинской Службы госбезопасности об обнаружении в Грузии взрывчатых веществ с Украины.

"Посольство (...) выясняет все обстоятельства, особенно о причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона воздержится от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными органами и иными компетентными органами Грузии с целью объективного, непредвзятого и всестороннего расследования всех обстоятельств дела, а также установления его реальных организаторов", - говорится в сообщении украинской дипмиссии.

В минувший понедельник Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании на территории страны взрывчатых веществ, направленных с Украины, общим весом в 14 килограммов.

Во ввозе на грузинскую территорию взрывчатых веществ принимали участие семеро граждан Грузии, трое граждан Украины и двое гражданин Армении. Организатором попытки доставки взрывчатки в Россию был гражданин Украины, член правящей партии "Слуга народа" с грузинской фамилией Андрей Шарашидзе, сообщила СГБ Грузии.