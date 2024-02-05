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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Военно-Грузинская дорога временно закрыта для всех видов транспорта

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды на территории Грузии привело к закрытию проезда для легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге, движение грузовиков было остановлено ранее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 21:00 по Москве 5 февраля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 2625 грузовиков.

Ранее сообщалось, что движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге было временно закрыто с 10:00 мск понедельника.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс МЧС
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