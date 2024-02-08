Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу отчистили от снега на территории Грузии и открыли для всех видов транспорта, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение по ней на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс возобновилось в обоих направлениях с 13:40 по Москве 8 февраля.

Дорогу закрывали для большегрузов с 10:00 5 февраля, а в 21:00 того же дня ее закрыли для всех видов транспорта.

Днем 7 февраля дорогу открыли для автобусов и легкового автотранспорта.