Польша вызвалась задействовать своих военных как силы быстрого развертывания ЕС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Польские военные будут выполнять роль сил быстрого развертывания Евросоюза до середины 2025 года. Об этом сообщил во вторник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша восполнит пробел, который возник в подготовке подразделений сил быстрого развертывания", - заявил Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба польского военного ведомства.

Он пояснил, что сразу после начала Россией специальной военной операции на Украине "ЕС принял стратегию по созданию сил быстрого развертывания". "Однако для достижения полной оперативной готовности необходимо завершить переходный период, который продлится до конца 2025 года", - пояснил Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что "до середины следующего года нет ни одной страны, которая могла бы предоставить подразделение, готовое предпринять подобные действия". По его словам, "мы решили, что Польша восполнит этот пробел".

"Европейская комиссия приветствовала это заявление", - отметил Косиняк-Камыш.

В середине ноября 2022 года прошло заседание Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны. Европейский чиновник, знакомя представителей СМИ на условии анонимности с повесткой совета, сообщал, что в ЕС идет работа над возможными оперативными сценариями для создаваемых общих сил быстрого развертывания

"Разработка двух сценариев развертывания уже завершена, и они переданы государствам-членам", - сказал европейский чиновник, отметив, что главы оборонных ведомств обменяются мнениями о ходе подготовки этих специальных сил ЕС численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые предусмотрены "Стратегическим компасом укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", принятым в марте текущего года.

Первый из уже подготовленных сценариев предусматривал "начальную фазу операции по стабилизации обстановки" в кризисной ситуации, а второй - "операцию по спасению и эвакуации европейских граждан". По словам европейского чиновника, чтобы силы быстрого развертывания ЕС были полностью готовы к 2025 году, необходимо также проводить учения на местности.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны заявлял, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные 70 млрд евро.

Он также затрагивал продолжающуюся подготовку сил быстрого развертывания ЕС, которые должны быть в оперативном состоянии к 2025 году.